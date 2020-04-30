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Benzine 16 kuruş

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş yapıldı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 30.4.2020 16:56 ABONE OL
Benzine 16 kuruş zam

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,33 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,03 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,36 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

piyasalar
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Benzine 16 kuruş zam
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