Doğa Sigorta’dan salgın sürecinde sektöre güçlendirme desteği

KORONAVİRÜS (COVID-19) salgınının yaşandığı bu günlerde iş ortaklarını maddi ve manevi yönden destekleyebilen kurumlar ön plana çıkıyor. Sigorta sektöründe Doğa Sigorta, iş ortaklarını her anlamda destekleyerek bu süreci etkin şekile yönetiyor. Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, acente ve iş ortaklarının nakit akışını korumanın, sağlığın ardından önceliklerinin en başında geldiğini söyledi. Ñihat Kırmızı, "'Acente Güçlendirme Paketi' ile 3 ana başlık altında 10 maddelik güçlendirme planını oluşturduk ve hızla devreye aldık" açıklamasında bulundu. Kırmızı, paketin içeriğini de şöyle açıkladı: "Ürün Destek paketimizle birlikte; acentelerimize özel oto branşlarında genişletmeler ve destek veriyoruz, 'Ek Gelir İyi Gelir' modelimizin kriter sayısını düşürüp hedef gerçekleştirmeleri %90'a çektik böylece kazanmak artık çok daha kolay olacak." Nihat Kırmızı, "Maddi Destek" paketinin içeriğini ise şöyle anlattı: "Acentelerimizin hak ettiği fakat mevcut şartlar nedeniyle kullanamadığı yurt içi ve yurt dışı tatillerinin maliyetlerini ek komisyon olarak acentelerimize geri ödüyoruz." Son paketin ise "Moral Destek" olduğunu söyleyen Kırmızı, "MEDLINE tıbbi danışmanlık hizmeti ile tüm acentelerimize ve ailelerine 7/24 uzaktan tıbbi danışmanlık desteği veriyoruz. Her türlü tıbbi desteği telefonda alabilecekler" dedi.Nihat Kırmızı, tamamlayıcı sağlık sigortalarında salgın hastalıkların poliçe teminatı kapsamı dışında olmasına rağmen bu dönemde Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinin geçerli olduğu özel hastanelerde oluşacak fark ücretlerini poliçe teminatları çerçevesinde karşılayacaklarını belirtti. Kırmızı, aile vakıfları Ayvansaray Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı ve bünyesindeki Ayvansaray Üniversitesi ile Doğa Sigorta işbirliğinde pandemi sürecinde yardım çalışmalarına hız verdiklerini aktardı. Nihat Kırmızı, Türkiye Sigorta Birliği'nin "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışa verdikleri desteğin yanı sıra Ayvansaray Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı ve şirketleri ile valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda şimdiye kadar 2 bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırdıklarını açıkladı. Belediyeler, aşevleri ve evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar firma yetkilileri tarafından ulaştırılan gıda yardımları ile dayanışmanın önemine dikkat çeken Nihat Kırmızı, pazarlama bütçesinin önemli bir bölümünü böyle bir dönemde sosyal sorumluluk çalışmalarına ayırmayı hedeflediklerini de aktardı.