‘En büyük riskler için hayat sigortası’

Küresel hayat primleri üretimi 2018 yılında, toplam sigorta prim üretiminin %54,3'ünü oluştururken, reel olarak %0,2'lik büyümeyle 2.8 trilyon dolara ulaştığı görülüyor. Kişi başına düşen hayat prim üretimi dünya ortalaması 2018 yılı için 370 dolar olarak hesaplanırken, Türkiye'de 17 dolar seviyesinde. Ancak 2019 yılı itibarıyla %46,8 reel büyüme ile 11 milyar lira hayat sigortası prim üretimi gerçekleştiren Türkiye, son yıllarda hayat sigortacılığında yakaladığı büyümeyi devam ettiriyor. Tüm dünyada daha önce benzeri görülmemiş zorlu dönemden geçtiğimiz bu günlerde hayat sigortası gibi geleceği güvence altına alan finansal ürünlerin önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Hayat sigortası, vefat ya da sakatlık risklerine karşı sigortalının ve sevdiklerinin geleceğini güvence altına alıyor. Riskin gerçekleşmesi durumunda devreye giren sigorta, hak sahiplerine belirlenen teminat dahilinde ödeme yapıyor. En büyük riskin hayat sigortası ile teminat altına alındığını ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdür Vekili Hakan Cebeci, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Tüm dünyanın virüsle mücadele ettiği bir ortamda hayat sigortası gibi finansal güvence ürünleri önemli bir rol üstleniyor. Hayat sigortası, vefat ya da sakatlık gibi bir durumun gerçekleşmesi halinde sigortalının yakınlarını ve ailesini en azından finansal bir yükten kurtarıyor."Hakan Cebeci, "Bireylerin farklı ihtiyaçlarına yönelik risklerini güvence altına alan hayat sigortası ürünlerinin çeşitliliği her geçen gün artıyor. Biz de şirket olarak sektörün büyüme potansiyelini en iyi şekilde kullanmak amacıyla, ürün yelpazemizi genişleterek ve müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler ile sektörde hızla ilerliyoruz. 18-70 yaş aralığında (70 yaş dahil) ve hayati tehlike arz eden bir sağlık sorunu bulunmayan herkesin faydalanabildiği Halk Emeklilik Yıllık Hayat Sigortası, sigortalının sigorta süresi içerisinde vefatı halinde, ailesine üründe belirlenmiş olan vefat tazminatını ödüyor. Bunun yanında sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza/hastalık sonucu daimi olarak malul kalması halinde yine üründe belirtilen tazminat tutarını sigortalıya ödüyor. Eğitim kalitesi ve devamlılığını güvence altına almaya yönelik tasarlanan Eğitim Sigortası ile sigortalının sigorta süresi içerisinde vefatı halinde çocuğunun, torununun veya eğitimini üstlendiği başka bir öğrencinin eğitim masrafları Halk Hayat ve Emeklilik tarafından karşılanıyor"dedi.