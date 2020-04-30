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Orman köylü ve kooperatiflerinin kredi taksitleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Orman köylülerine ve kooperatiflere verilen kredilerin taksitleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ay ertelendi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:37 ABONE OL
Orman köylü ve kooperatiflerinin kredi taksitleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu yönetmelik kapsamında kredilendirilen fert ve kooperatiflerin, 1 Nisan 2020'den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelendi.

Bu süre sona erdiğinde tekrar 3 aya kadar uzatma kararı alınmasına Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak.

Kredi alacaklar için erteleme süresinde herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

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Orman köylü ve kooperatiflerinin kredi taksitleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi
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