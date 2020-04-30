‘Pandemi tecrübesi sigortacılığı değiştirecek’

KORONAVIRÜS salgınının tüm dünyada iş süreçlerini etkilediğini ifade eden VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, "Salgın birçok ülkenin hem sosyal hayatında hem de ekonomisinde büyük hasarlara yol açıyor. Yaşanan durumlar şunu çok net gösteriyor ki, var oluş sebebi risk olan sigortacılık, yaşanan tüm bu olumsuzluklardan sıyrılarak yaşanan köklü değişimden en büyük payı alacak sektörlerden biri olacak" dedi. Global ölçekte risk tanımının sürekli değişmekte olduğunu ve Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl yayınladığı Global Riskler Raporu'nda da bunun açıkça görülebildiğinin altını çizen Stahl, iklim değişikliği ve doğal afetlerin risk tanımındaki değişiklikte ilk sıralarda yer aldığını ve koronavirüs salgını ile bu değişimin farklı bir boyuta taşınacağını dile getirdi. Stahl sözlerini şöyle noktaladı: "Koronavirüs pandemisi dünyada dengeleri değiştirdi. Ekonomilerin büyük hasar aldığını görüyoruz. Ülkeler arası ticaret, insan dolaşımı durma noktasına geldi. Karantina uygulamaları nedeniyle sosyal hayatın durması ile birlikte birçok küçük ticari işletmenin ekonomik kayıplar yaşadığını görüyoruz."