Ray Sigorta’dan acentelerine ve sağlık çalışanlarına destek

DÜNYADA olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir şekilde ilerleyen Koronavirüs salgını ticari faaliyetlerin dışında kamusal yaşantıyı da derinden etkiliyor. İş yapış şekillerinin ve müşterilerin satın alma davranışlarının hayatımıza giren tehlikeyle baştan şekillendiği günlerde ekonomik hayatta devamlılığı sağlamak ve virüsle mücadele etmek için kurumsal rutinlerin değişmesi, yeni çözümlerin ortaya konulması gerekiyor. Başta müşterek bir görev adına büyük bir yükü sırtlayan sağlık çalışanları olmak üzere salgından etkilenen iş kollarına sağlanabilecek her desteğin, salgınla mücadele aşamasında kritik bir role sahip olduğu dönemde sosyal sorumluluğun farkında olarak harekete geçen ilk şirketlerden biri de Ray Sigorta oldu. Ülkemizde vakaların artmasının ardından ivedi bir şekilde harekete geçen Ray Sigorta, sağlık çalışanlarını desteklemek için düğmeye bastı. Hem sağlık çalışanları hem de acenteleri bu zor günlerde yalnız bırakmayacağını açıklayan Ray Sigorta, sağlık çalışanlarına özel olarak kasko ve konut sigortası ürünlerinde %15 indirim uygulamaya aldığını duyurdu. Sektörde ilk olarak uygulamaya alınan indirim ile sağlık sektörü çalışanları üzerindeki en azından finansal yükün hafifletilmesine destek olunması amaçlanıyor.