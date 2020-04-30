Son dakika: 1 milyon yazılımcı projesine rekor başvuru! Bakan Albayrak açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu 1 milyon yazılımcı projesine rekor başvuru geldi. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başvurunun 1 haftada 451 bine ulaştığını duyurdu.
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması | Video
İşte Bakan Albayrak'ın o açıklaması:
1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek.
1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 30, 2020
Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek.@1milyonistihdam pic.twitter.com/a1lNp0bnM3