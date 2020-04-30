Türk mühendisler geliştirdi! Tehditleri bertaraf edecek

Seri üretime başlanan ve ilk teslimat partisinde yer alan birçok sistem, kullanıcılara verilen eğitim sonrasında üst düzey yetkililerin konvoylarında yer alarak, RF kontrollü el yapımı patlayıcılara karşı koruma sağlanmasında ve daha güvenli yolculuk yapılmasında rol oynayacak.

Kangal Karıştırma/ Köreltme Sistemi, konvoyların, VIP araçların RF kontrollü el yapımı patlayıcılara karşı ve askeri tesislerin/üslerin, devlet kurum binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının ve kontrol noktalarının Drone/Mini İHA'lara karşı korunmasını sağlıyor.