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Türk mühendisler geliştirdi! Tehditleri bertaraf edecek

, drone-mini/mikro insansız hava aracı (İHA) ve el yapımı patlayıcı gibi tehditleri etkisiz hale getirecek Karıştırma/Köreltme Sistemi'nin teslimatlarına başladı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan Kangal Drone-Mini/Mikro İHA ve Radyo Frekans Kontrollü El Yapımı Patlayıcı (RFEYP) Karıştırma/Köreltme (Jammer) Sistemi'nin, Aralık 2019'da başarıyla tamamlanan fabrika ve arazi kabul testlerinin ardından ilk teslimatı gerçekleştirdi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 11:37 ABONE OL
Türk mühendisler geliştirdi! Tehditleri bertaraf edecek

Seri üretime başlanan ve ilk teslimat partisinde yer alan birçok sistem, kullanıcılara verilen eğitim sonrasında üst düzey yetkililerin konvoylarında yer alarak, RF kontrollü el yapımı patlayıcılara karşı koruma sağlanmasında ve daha güvenli yolculuk yapılmasında rol oynayacak.

Karıştırma/ Köreltme Sistemi, konvoyların, VIP araçların RF kontrollü el yapımı patlayıcılara karşı ve askeri tesislerin/üslerin, devlet kurum binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının ve kontrol noktalarının Drone/Mini İHA'lara karşı korunmasını sağlıyor.

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Türk mühendisler geliştirdi! Tehditleri bertaraf edecek
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