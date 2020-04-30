Turkcell müşteri kazanımında 20 yılın rekorunu kırdı

Yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Turkcell Grubu, bu dönemde konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17.3 artışla 6.7 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin FAVÖK'ü 2.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 42.2'ye yükseldi. İlk çeyrek net kârı da 873 milyon TL olarak gerçekleşen Turkcell, 679 bin yeni faturalı müşteri kazanarak birinci çeyrekler arasında en yüksek müşteri kazanımına ulaştı. Güçlü bir performans ortaya koyduklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Net kârımızı geçen yılın aynı çeyreğinde oluşan Fintur satış kârını hariç tutarak değerlendirdiğimizde yüzde 93 arttı. Geçen yıl 7 milyar liradan fazla yatırım yaptık. Bu yıl da yatırımlarımız kesintisiz sürecek" dedi.Söz konusu dönemde mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet hizmeti sunan Superbox'a da müşteriler yoğun talep gösterdi. İlk çeyrekte 76 bin yeni müşteri kazanan Superbox'ın toplam abone sayısı 400 bine çıktı. Mart ayında Turkcell'in 4.5G abonelerinin mobil data kullanımı 13 GB'a ulaşırken, ilk çeyrek ortalama mobil internet kullanımı ise yüzde 66 artışla 9.8 GB oldu. Dijital servisler, bu çeyrekte elde edilen tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 29 büyüdü. BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 51 yükselişle mart ayında 6.5 milyon dakikaya ulaştıEvden çalışma ve uzaktan eğitimin başlaması ile son dönemde şirketin şebekesindeki trafik yüzde 35 arttı.