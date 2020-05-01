1 haftada 451 bin rekor başvuru

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "tarihi bir istihdam projesi" olarak değerlendirdiği 1 Milyon Yazılımcı Projesi büyük ilgi gördü. Projedeki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, projeye yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projemiz gençlerin büyük teveccühüyle karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması | Video

139 BİN 290 ÖZGEÇMİŞ

Bakan Albayrak'ın paylaştığı grafiğe göre aktif kullanıcı sayısı 334 bin 793, özgeçmişini dolduran kişi sayısı ise 139 bin 290 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Yazılımcı Projesi kapsamında, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturuluyor. İşverenler, proje kapsamında kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp kendilerine en uygun adayı seçebilecek. Uygulama, sektörlerin yazılımcı ihtiyacına karşılık verirken, projeye dahil olan vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması da amaçlandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca açılan eğitim portalı üzerinden başvuruda bulunan gençler için eğitimler hemen başladı. Gençlere kamu ve özel sektörde kariyer kapısı açılırken, şirketler yazılımcıları aldıkları puanlara göre seçecek.

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