Akıllı telefonlar elimizden düşmedi mobilin payı arttı

Salgın dünya genelinde tüm ekonomileri negatif etkilerken, Mobil Uygulama Ekonomisi ise bu durumdan olumlu etkilenmeye devam ediyor. Global SaaS şirketi Adjust'ın yıllık Global Mobil Uygulama Trendleri Raporu, 2019 verileri ışığında, gelecek dönem trendlerini masaya yatırıyor. İndirilen ücretli ve ücretsiz uygulamalara ışık tutan rapora göre pazarlamacılar, uygulama içi aktiviteleri paralı hale getiriyor ve mobil uygulamalar dünyası ise "öde ve oyna" şekline eviliyor. Rapor, 2019'un ilk çeyreği ile 2020'nin aynı dönemindeki rakamları karşılaştırarak, salgınının mobil uygulama ekonomisini nasıl etkilediğini inceliyor.Verilere göre, 2020'de birçok sektörü kapsayan uygulamalara yapılan kullanıcı girişlerinde ve kullanıcıların yeni uygulamaları indirmelerinde ciddi bir artış var. Bu artış özellikle iş, yemeiçme ve oyun sektörlerinde görülüyor. Salgın hastalık nedeniyle, evden çalışan kişi sayısının artması ve bunun bir zorunluluk haline gelmesi nedeniyle iş uygulamalarının kullanımında 2019'un ilk çeyreğine göre yüzde 105 ve yeni uygulama indirmelerde ise yüzde 70 artış görülüyor. Evden çalışmayı daha kolaylaştırmak amacıyla kullanıcılar, uygulamaların ücretli versiyonlarını tercih ettikleri için ciroya katkı sağlayan uygulama içi hareketler de yüzde 75 oranında artmış durumda. Dükkânların kapalı olma zorunluluğu nedeniyle, birçok restoran sadece evlere servis vermeye başlayınca yeme-içme uygulamalarına yapılan girişlerin geçen yıla göre yüzde 73 arttığı görülüyor. Uygulamaları yeni indiren ve kullanmaya başlayanlarda ise bu artış oranı yüzde 21.Dapora göre bu dönemde, oyun uygulamalarında da büyük bir artış yaşandı. Evlerinde oyun oynamak isteyen kullanıcılara yenileri eklendi. Martın son haftasında bu sektörde yapılan uygulama indirmeleri, geçen yıla göre yüzde 132 arttı. Genel olarak bakıldığında oyun uygulamalarında 2019'un ilk çeyreğine göre uygulama girişlerinde yüzde 47 ve yeni uygulama indirmelerinde de yüzde 75 artış görüldü. Adjust CTO'su ve kurucu ortağı Paul H. Müller, raporda uygulama indirme ve giriş artışının ötesinde kullanıcı davranışlarında temel bir değişim olduğunu gösteren çok az veri olduğunu söyledi.İndirilen ücretli ve ücretsiz uygulamalar arasındaki farkları ortaya koyan rapor, pazarlamacıların rekabet arttıkça, uygulama içi aktiviteleri paralı hale getirdiklerini de gösterdi. Ücretli indirilen uygulamalar, 2019'da toplam uygulama indirmelerinin yüzde 30'unu oluşturdu. Kullanıcıların mobil uygulama sektörüyle nasıl bir etkileşimde olduğunu da inceleyen rapor, kullanımın en yoğun olduğu saat ve reaktivasyon kampanyaları için fırsat pencereleri hakkında bilgiler içeriyor. E-ticaret uygulamalarının en çok kullanıldığı zamanlar, öğlen 12:00-14:00 ile akşam 19:00-22:00 arası olarak tespit edilmiş. Yeme ve içme uygulamalarına girişiler ise akşam 17:00- 20:00 arası yapılıyor. Bu zaman dilimi de kullanıcıların toplam günlük yaptıkları uygulama girişlerinin yüzde 31'ini oluşturuyor.