Enflasyon tahmini % 7.4’e çekildi

Merkez Bankası, 2020 yılsonu enflasyon tahminini 0.8 puan aşağı çekerek yüzde 8.2'den 7.4'e indirdi. Video konferans ile gerçekleştirilen Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2021 tahminleri olan yüzde 5.4'ü ise değiştirmediklerini söyledi. Salgına bağlı olumsuz etkilerin geçici olacağını ve yılın ikinci yarısında ekonomideki toparlanmanın başlayacağını öngördüklerini ifade eden Uysal, yıllık enflasyondaki düşüşün temmuzdan itibaren hızlanacağını söyledi. Uysal, kamu bankalarınca genişletilen kredi arzının reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamına katkı sağladığını ifade etti.Uysal, yeni swap hattı görüşmelerine ilişkin olarak, "Merkez bankalarıyla olan swap hattı görüşmelerimiz devam ediyor. Swap ilişkimiz olan birkaç merkez bankasıyla ilişkiyi güçlendirmek için de görüşmelerimiz devam ediyor. Sadece bunlarla sınırlı değil daha fazla sayıda merkez bankasıyla swap hattı kurulması görüşmeleri var" dedi. Başkan Uysal, IMF ile ilgili soruyu, "IMF ile kaynak ve swap hattı girişimimiz yok" şeklinde yanıtladı. Uysal ayrıca Merkez Bankası'nın rezervlerindeki dalgalanmanın da geçici olduğunu kaydetti.Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) hakim ortak oldu. Açıklamada, "BKM'nin, kartlı ödemelere odaklanan rollerine ilave önemli görevler üstlenmesi planlanıyor" denildi.