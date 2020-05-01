Kira yardımı nasıl alınır, başvurusu nereden yapılır? 2020 E Devlet kira yardım başvuru ve sorgulama ekranı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından, kira yardımı hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Bakan Kurum, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen yerlerde kira yardımı süresinin 36 aydan 48 aya çıkarıldığını belirtti. Bu açıklamanın üzerine, '2020 Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Oturduğu yeri kentsel dönüşüme veren ve riskli alan ilan edilen yerlerde oturmak zorunda kalan vatandaşlar, bir an önce kira yardımı başvurusu ekranı işlemlerini tamamlayarak haklarından yararlanmak istiyor.

KİRA YARDIMI NASIL ALINIYOR? E DEVLET BAŞVURU EKRANI

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabını merak edenler doğru yerdeler! İşte, E Devlet kira yardımı başvuru ekranı ile adım adım yapmanız gerekenler;