PİLOT’a katılan girişimlere 150 bin TL nakit desteği

Türk Telekom'un teknoloji girişimlerini desteklemek ve işbirliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak, aynı zamanda yerli-milli girişimlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği PİLOT için 8'inci dönem başvuruları açıldı. Girişimcileri desteklemeye devam eden Türk Telekom PİLOT'a kabul edilen her ekibe, 150 bin TL doğrudan nakit desteği sağlayacak. Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, bugüne kadar PİLOT'tan mezun olan 65 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği verildiğini söyledi. Mezun girişimlerin 2019'da 350 kişiye istihdam sağladığını ve 41 milyon TL ciro elde ettiğini ifade eden Karakullukçu, "Ülkemizde girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, müşterilerimize yenilikçi ürün-hizmetler sunmak için bu alandaki yatırım ve çalışmalarımızı her yıl artırarak sürdürüyoruz. 2013'te hayata geçirdiğimiz ve şubat ayında 8'inci dönem başvuruları başlayan PİLOT programı kapsamında, girişimlere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Ülkemizde filizlenen yenilikçi iş fikirlerini daha ileriye götürebilmek için, girişimlere teknoloji ve alt yapı desteği sunuyor, finansal olarak da onların yanında oluyoruz. Yenilikçi iş fikri olan tüm girişimcileri başvuru yapmaya davet ediyorum" dedi.