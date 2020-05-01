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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Varank'dan solunum cihazı açıklaması

SON DAKİKA: 'dan açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank solunum cihazlarıya ilgili önemli açıklamalarda bulundu. , koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin ulusal seferberlik başlatarak 2 hafta gibi kısa bir sürede kendi kaynaklarıyla ürettiğini söyledi. Varank, "Bu çaba sayesinde ülkedeki hemen her yoğun bakım yatağına solunum cihazı tahsis edilebilecek" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 1.5.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 12:27 ABONE OL
SON DAKİKA: Bakan Varank'dan solunum cihazı açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede dijital ekonomi politikalarının daha etkin kullanımının tartışılması amacıyla G20 Dijital Ekonomi Bakanlarının video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda, internet erişiminin artırılması, veri güvenliği sağlanması, sağlık sektöründe dijital Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi, tıbbi ekipmanların üretiminde dijital teknolojilerin kullanılması ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel tedarik zincirlerinde dayanıklılığın artırılması konularının ele alındığı bildirildi.

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SON DAKİKA: Bakan Varank'dan solunum cihazı açıklaması
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