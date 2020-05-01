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Terminallerde sabahlamaya bakanlık el koydu

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Terminallerde sabahlamaya bakanlık el koydu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seferlerin izne bağlanmasının ardından vatandaşların terminallerde sabahlamak zorunda kaldığını belirtti. Karaismailoğlu, "Karayoluyla yolcu terminal işletmecileri için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduk. Bu sayede firmaların düzenleyeceği sefer sayısını da artırabilecekler" dedi. Bakan Karaismailoğlu, "Yolcuları başka firmalara 3 ay aktarabilme imkânı sağladık. Vatandaşların 'otobüs dolsun' diye terminallerde beklemesinin önüne geçeceğiz" diye konuştu.
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Terminallerde sabahlamaya bakanlık el koydu
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