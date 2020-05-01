Türkiye-ABD ticareti 200 milyar dolara ulaşabilir

Türkiyeİhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, koronavirüs sonrası ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefini, ihracatçıların gayretiyle 200 milyar dolara çıkarılabileceğini söyledi. TİM Export Talks online paneller serisinin üçüncüsünde konuşan Gülle, "ABD'ye pazar payımızı artırmak noktasında, Türkiye olarak öncelikle ABD'nin ithalatında en önemli yer tutan ilk 50 üründe alan kazanmamız gerekiyor" dedi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da Türkiye'nin, maske yardımının ardından ABD medyasında gündem olduğunu belirterek, "Bu havanın devamını sağlayacağız. Made in Turkey algısını destekleyecek tüm adımları atıyoruz" dedi.