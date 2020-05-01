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! 6 ay ödemesiz Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu

Ülkemizde corona virüsü salgını kapsamında maddi olumsuzluklara karşı ile önlem alan , 36 ay vade ve 6 ay ertelemeli kredi imkanı tanıyor. Başvuru sürecini tamamlayıp ilgili banka tarafından kendisine SMS aracılığıyla sonuç bildirilmesini bekleyenler başvuru sonuçları sorgulamaya başladı. Krediye başvuru yapan ve olumlu sonuçlandığına dair SMS yoluyla bilgilendirilen vatandaşlar, bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredileri aktif hale getirebilecek. İşte 2020 Vakıfbank temel ihtiyaç destek kredisi başvuru ve sorgulama detayları

Giriş Tarihi: 1.5.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 12:52 ABONE OL
Vakıfbank Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları sorgulama ekranı! 6 ay ödemesiz Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu

başvuru sonuçları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle ekonomi alanında da değişim ve dönüşüme gidildi. Bunlardan bir tanesi de kamu bankalarının vatandaşlara maddi destek sağlaması amacıyla 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL bireysel temel ihtiyaç destek kredisi desteği sunması oldu. Bilindiği üzere Vakıfkbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gerekli şartları sağlayıp başvurularını tamamlayan vatandaşlara kredi imkanı sunuyor. Başvurular hala devam ederken başvuru sonuçları sorgulanmayı sürdürüyor. İşte Vakıfbank Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçlarına ilişkin bilgiler…

VAKIFBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA!

Vakıfbank başta olmak üzere birçok banka vatandaşların maddi açıdan yaşadıkları sıkıntılara gidermek adına 0.49 faiz oranı, 36 ay vade (6 ay geri ödemesiz) ile 10 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlıyor. Başvuru sonuçları neticesinde, talebi olumlu olarak değerlendirilen vatandaşlara 10 bin TL, 7 bin 500 TL ve 5 bin TL ve 3 bin TL devlet destekli kredi veriliyor.

"Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Buna göre; haberimizin içerisinden konuya dair tüm bilgiler yer alıyor…

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Vakıfbank Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları sorgulama ekranı! 6 ay ödemesiz Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu
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