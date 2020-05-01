Varlık Fonu’nun bilançosuna 10 şirket girdi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2017 mali tablolarında sadece Türk Hava Yolları ile Borsa İstanbul'un konsolide edildiğini, 2018'de ise bu iki kurumun yanı sıra Ziraat Bankası, Halkbank, Türksat, PTT, Çaykur, Etimaden, Botaş ve Türkiye Petrolleri'ni de kapsayacak şekilde tam konsolidasyon yönteminin uygulandığını bildirdi. Açıklamada, "2017 yılı için raporlanan 37.3 milyar TL tutarındaki borç sadece THY ve Borsa İstanbul AŞ'nin, 2018'deki 75.4 milyar TL ise on büyük şirketin toplam borcunu ifade etmektedir. İki kurumun toplam borcu ile on kurumun toplam borcu karşılaştırılabilir değildir" değerlendirmesinde bulunuldu.