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Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

Hazine ve , 'nden yararlanan 'in tekstil ürünleri ürettiği iş yerinde çekilen videoyu paylaşarak, "Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 21:16 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 21:53 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İşe Devam Destek Paketi'nden yararlanan Selçuk Demir'in iş yerinde çekilen videoyu paylaşarak, "Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 'Birlikte başaracağız' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz. Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, videonun son bölümünde verdiği sesli mesajında, "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" dedi.

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Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
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