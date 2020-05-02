Halkbank destek kredisi başvurusu yap ve sorgulama ekranı! 6 ay geri ödemesiz Halkbank 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru yap!

Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır sorularının cevabı şu sıralarda en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Bilindiği üzere, kamu bankaları aracılığıyla corona virüsünden etkilenen vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli devlet destekli kredi imkânı sağlanıyor. Halkbank üzerinden başvuru yapacak vatandaşlar da 'Halkbank kredi başvurusu yap' başlığı altında araştırmalarını gerçekleştiriyor.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA!

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