Kovid mucitleri ekonomiye güç kattı

Türkiye'de başta KOBİ'ler olmak üzere birçok şirket, pandemiye karşı hızlı bir teknoloji ve dijitalleşme yarışına girdi. Dijital buluşlarda pratik zekası ile ünlü Türk şirketleri ciddi fark yarattı. Dijital çözümler ekonominin çarklarına ilaç oldu. Bu firmalardan biri olan ve Yozgat'ta faaliyet gösteren Erensan, fabrikaların enerji ihtiyaçlarını uzaktan yönetebileceği yer tipi yoğuşmalı sıcak su kazanı geliştirdi.Korona günlerinde de üretimini aksatmadan sürdüren firma, bu sayede hem dünyada hem de Türkiye'de ses getirdi. Gemi üzerine enerji santrali kurabilen dünyadaki iki şirketten biri olan firma, bu ürünü ile, hastaneler ve yüksek metrekareli binaların ısıtma ihtiyacını kolaylaştırdı. Bir diğer teknoloji firması Trio Mobil, fabrikaların ve stratejik öneme sahip üretim yerlerinin sürdürülebilir bir şekilde imalatlarına devam edebilmesi için sosyal mesafe takip cihazları geliştirildi. Bu sayede kapalı alanlarda da çalışanlar izlenerek sosyal mesafeye uyup uyumadığı incelenebilecek.CBOT firması ise yapay zekâ ile soru cevaplayan Koronabot adlı bir yazılım geliştirdi. Yerli ve milli yapay zekâ teknolojisiyle geliştirilen bilgi asistanına vatandaşlar merak ettikleri tüm konuları sordu ve en doğru bilgiye ulaştı. Eksperin adlı girişim ise oturduğunuz yerden dijital danışmanlara ulaştıran bir platform geliştirdi. Bu sayede istediğiniz uzmana fiziki bir hareketlilik gerçekleştirmeden online olarak ulaşmak mümkün. İTÜ ARI Teknokent firması Money Shower, kağıt paraları bakteri ve virüslerden arındırma amacıyla ATM'lere uygulanan kağıt para dezenfeksiyon modülü geliştirdi.Nurus Mobilya, sağlık çalışanları için Kovid-19 özel test kabinleri geliştirdi. Kabinleri Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde hizmete dahil edildi. Test kabinlerinden 9'u Ankara'daki hastanelere yerleştirildi. Bir test kabininde günde 500'e yakın test yapılabiliyor. 10 test kabini ile günde yaklaşık 5.000 test gerçekleştirilebilecek.Dünyayı etkisi altına alan Kovid- 19 pandemisine karşı Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara titizlikle uyulmasını önerdiği 14 kural, Türkiye'nin sevilen yerli dijital oyunu Zula'nın içine yerleştirildi. Oyun severleri, pandeminin yayılmasına karşı kritik önem taşıyan bu kurallarla ilgili bilinçlendirmek istediklerini belirten InGame Group CEO'su Burak Gözalan, dijital platformlarda oyun oynayan kişi sayısının arttığı bilgisini verdi.Mutfakta kişiselleştirilmiş çözümler sunan İntema, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını gözeterek uzaktan proje desteği sağladı. Mutfak modeli seçiminden fiyat bilgisinin hesaplanmasına pek çok aşama bu yolla çözümleniyor. Mutfağını Kendin Çiz uygulaması, kendi evinizi ölçerek hayalinizdeki mutfağınızı tasarlama olanağı veriyor.