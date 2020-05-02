Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: BKM'ye ilave rol ve sorumluluklar verilecektir

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener önemli açıklamalarda bulundu. Şener yaptığı açıklamada, "Ödemeler alanında bankamızca belirlenen geliştirme konularında BKM'ye ilave rol ve sorumluluklar verilecektir. Bu karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilere uyumu güçlendirmek ve bu dönüşümü yönlendirmek amaçlıdır." dedi.

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI ŞENER: BKM'YE İLAVE ROL VE SORUMLULUK VERİLECEKTİR

Şener'in konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ödemeler alanında bankamızca belirlenen geliştirme konularında BKM'ye ilave rol ve sorumluluklar verilecektir. Bu karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilere uyumu güçlendirmek ve bu dönüşümü yönlendirmek amaçlıdır.

Ülkemizin ödemeler alanında küresel bir referans noktası olma hedefi doğrultusunda yol haritamızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

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