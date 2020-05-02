Mobilya sektörü ikinci yarıdan umutlu

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, Ramazan Bayramı'ndan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesinin beklendiğini belirterek, "İnşallah bayramdan sonra tam gaz, tam kapasite çalışırız. Gece gündüz çalışır bu açığı kapatırız. Yeter ki şu salgından bir kurtulalım. Gerekirse işletmelerimizi çift vardiya yapıp geceleri de çalışır, ihracatımızı yaparız" dedi. Balcı, yaptığı açıklamada, 2020'nin ilk iş gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasıyla mobilya sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini hatırlattı. Balcı, bu indirim sayesinde sektörde 2020 yılı için güzel beklentiler oluştuğunu dile getirdi.