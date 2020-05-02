Şeffaf olmayan ülke hesap vermeli

G20 Dijital Ekonomi Bakanları, Kovid-19 salgınıyla mücadelede dijital ekonomi politikalarının etkin kullanımı için video konferans yöntemiyle olağanüstü toplandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, G20 üyesi devletleri, krizden çıkmak için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunmaya çağırdı.Bakan Varank, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ekonominin Büyük Buhran'dan bu yana en kötü yılı yaşayabileceğini belirterek, "Bu dönemde, sorumsuz veya şeffaf davranmayan ülkeler için uluslararası bir hesap verebilirlik mekanizması oluşturmalıyız" dedi. Konuşmasında Türkiye dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunu ve yaptığı çalışmaları da anlatan Varank, yeni ilaç ve aşıların keşfi için 'Covid-19 Teknoloji Platformu'nu başlattıklarını, platformun, 16 projeye ev sahipliği yaptığını bildirdi.