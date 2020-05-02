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HABERİ: 10 bin TL başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ekranı! 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL destek kredisi

Corona virüs salgını ülkemizde etkilerini göstermeye devam ederken, bu süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara kamu bankaları sunuyor. Bankaların bu kredi desteğinden faydalanmak isteyen veya hali hazırda başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ekranı’ aratmalarını gerçekleştiriyor. Başvuru durumuna göre 10 bin TL, 7.500 TL ve 5.000 TL olarak verilen kredinin geri ödemesi ise 6 ay sonra ertelemeli olarak başlıyor. Peki, 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredi Desteği başvurusu sorgulama nasıl yapılır? İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.5.2020 22:48 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ekranı! 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL destek kredisi

Türkiye'de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, durum günden güne iyiye gidiyor. Vaka sayılarındaki düşüş sürüyor, iyileşen hasta sayımız ise her geçen gün artıyor. Salgın, ekonomik anlamda olumsuzlukları da beraberinde getirirken, bu noktada 3 kamu bankası ihtiyaç sahibi vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar sunuyor. Peki, '10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ekranı'. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından internet ortamında oluşturulan Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sayfası üzerinden ilgili işlemleri gerçekleştirmek mümkün. Talebi olumlu değerlendirilen banka müşterilerinin kredi ödemeleri hesaplarına yapılırken ilgili bankalarda hesapları bulunmayan vatandaşların şubeye gitmeden ATM aracılığıyla kredilerini çekmeleri sağlanıyor. Bu zorlu süreci kamu bankalarının sağladığı kredi desteğinden faydalanarak atlatmak isteyen vatandaşlar "10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru şartları nelerdir, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. "Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt bulabilir, konuyla ilgili haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.

10 BİN TL BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA EKRANI

Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

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SON DAKİKA HABERİ: 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ekranı! 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL destek kredisi
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