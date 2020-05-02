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Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? başvurusu nasıl yapılır?

Son dakika haberi… başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? Corona virüsü salgınından etkilenen alanların başında ülke ekonomisi geliyor. Bu bağlamda salgının ilk gününden itibaren pek çok destek paketi açıklandı. Bu paketlerden bir tanesi de kamu bankaları tarafından yürütülen Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi projesi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, internet ortamında yapılan başvuru neticesinde başvuru talebi olumlu sonuçlanan kişilere 10 bin TL’ye kadar kredi desteği sağlıyor. Başvuru durumuna göre 10 bin TL, 7.500 TL ve 5.000 TL olarak verilen kredinin geri ödemesi ise 6 ay sonra ertelemeli olarak başlıyor. . Henüz başvurularını gerçekleştirmeyenler, bankaların ilgili destek kredisi sayfaları aracılığıyla başvurularını tamamlayabilir. Peki, 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredi Desteği başvurusu sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.5.2020 07:50 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 08:21 ABONE OL
Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankaları tarafından 10 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz kredi desteği sağlanıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından internet ortamında oluşturulan başvuru sayfası üzerinden ilgili işlemleri gerçekleştirmek mümkün. Talebi olumlu değerlendirilen banka müşterilerinin kredi ödemeleri hesaplarına yapılırken ilgili bankalarda hesapları bulunmayan vatandaşların şubeye gitmeden ATM aracılığıyla kredilerini çekmeleri sağlanıyor. Bu zorlu süreci kamu bankalarının sağladığı kredi desteğinden faydalanarak atlatmak isteyen vatandaşlar "10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru şartları nelerdir, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. "Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt bulabilir, konuyla ilgili son dakika haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.

10 BİN TL BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA EKRANI

Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

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Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
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