Ticaret Bakanı Pekcan’dan üç alanda yatırım vurgusu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgınla mücadele sürecinde gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapılacak olan yatırımların öncelikli olacağını söyledi.Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa ile 61 sektör meclis başkanının bulunduğu toplantıya video konferansla katıldı. Ekonomi, ticaret ve ihracat konusunda pozitif ayrışan ülke olmaya gayret edeceklerini belirten Pekcan, "Öncelikle kimya sektörüyle başlıyoruz, arkasından demir-demir dışı metaller, ev eşyaları, plastik sektörlerinde ABD, Meksika, Polonya'da ticaret heyetlerimiz başlıyor. Sanal fuarlara tarımla başlıyoruz, arkasından ayakkabı ve saraciye gelecek" diye konuştu.Hisarcıklıoğlu ise bu hafta, yıllık yüzde 7.5 gibi bugüne kadarki nefes kredilerindeki en düşük faizle devreye aldıklarını söyledi.