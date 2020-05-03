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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Mayıs gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı

son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Mayıs gram, tam, yarım ve fiyatı

ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dünya genelinde etkili olan corona virüsü salgını nedeniyle borsalar alt üst olurken, yatırımcılar altında güvenli liman alımına yöneldi. Yatırım ya da hediye olarak altın alış - satış işlemi yapmak isteyenler, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 3 Mayıs 2020 tarihli altın fiyatları ne kadar? Haberimizde, 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları güncel durum yer almaktadır. İşte, bugün sabah saatleri itibariyle altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 10:43 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Mayıs gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle dünya genelinde güvenli liman alımları hız kazanmıştı. Bu nedenle de her gün bugün ne kadar sorusunun yanıtı birçok insan tarafından araştırılıyor. Peki, başta çeyrek olmak üzere altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 2020 altın fiyatları haberimizde yer almaktadır. 3 Mayıs tarihli güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları ile ilgili gelişmeleri haberimizden öğrenebilir, canlı altın fiyatlarını aPara sayfamızdan takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Nisan sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, uzman yorumları eşliğinde 3 Mayıs 2020 Pazar gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 3 Mayıs 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Mayıs gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı
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