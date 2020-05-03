Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor! Gram, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle dünya genelinde güvenli liman alımları hız kazanmıştı. Bu nedenle de her gün altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtı birçok insan tarafından araştırılıyor. Peki, başta çeyrek olmak üzere altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 2020 altın fiyatları haberimizde yer almaktadır. 4 Mayıs tarihli güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri haberimizden öğrenebilir, canlı altın fiyatlarını aPara sayfamızdan takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Nisan sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, uzman yorumları eşliğinde 4 Mayıs 2020 Pazartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 4 Mayıs 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.