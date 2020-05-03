AVM'lerin açılış tarihi hakkında son dakika açıklaması! Corona nedeniyle kapanan AVM'ler ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nun AVM açılış tarihi hakkında bildireceği görüş oldukça önemli. Hürriyet Gazetesi'nden Aysel Alp'in sorularını cevaplayan AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş; AVM'ler ne zaman açılacak sorusuna yanıt olarak 11 Mayıs'ta kademeli olarak, 1 Haziran'da ise tam kapasiteli biçimde AVM açılışlarına hazır olduklarını ifade etti. Şehirler ve ilçeler bazında AVM'lerin durumuna Bilim Kurulu karar verecek. İşte son dakika gelişmesinin detayları...