Bakan Karaismailoğlu duyurdu! O sefer başlıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk demir yolu hatlarından birisi olan ve 1932 yılında hizmete açılan Samsun-Sivas Kalın demir yolu hattının 83 yıl hizmet verdikten sonra 29 Eylül 2015'te modernize edilmek amacıyla ulaşıma kapatıldığını anımsattı.

Proje kapsamında 378 kilometre hattın tüm alt ve üst yapısı yenilenerek Avrupa Birliği standartlarında sinyal sisteminin yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, "Ülkemizin en büyük demiryolu modernizasyon projesinde deneme seferlerini başlatmıştık. Şu anda da test sürüşlerimizi 2 lokomotif, 6 yük vagonu ve 1 personel vagonu olmak üzere toplamda 500 ton yük ile devam ediyor. Test sürüşlerini 1 Mayıs itibarıyla tamamladık, 4 Mayıs günü hattımız ticari deneme seferlerine başlayacak." ifadesini kullandı.