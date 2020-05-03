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Bakan Varank: 250 milyon dağıttık

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Bakan Varank: 250 milyon maske dağıttık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara toplam 250 milyon maske dağıttıklarını açıkladı. Türkiye'nin üretimdeki büyük kapasitesiyle sağlık çalışanlarının maske ve koruyucu ekipman sorunu bulunmadığını aktaran Varank, "Öncelikle kendi insanımızın ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz" dedi. Yerli solunum cihazının 14 gün gibi kısa bir süre içinde seri üretilebilir hale getirildiğini anlatan Varank, Türkiye'nin söz konusu dönemde yaptığı yardımlarla "veren el" konumuna geldiğini belirtti. Varank, bugüne kadar 120 ülkenin Türkiye'den yardım istediğini, 55 ülkeye maske, tulum gibi koruyucu ekipman gönderildiğini bildirdi.
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Bakan Varank: 250 milyon maske dağıttık
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