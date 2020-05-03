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Havacılığın toparlanması 2022’ye kadar sürebilir

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Havacılığın toparlanması 2022’ye kadar sürebilir
Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, dünya genelinde sektörün 2022'den önce toparlanamayacağını belirtti. Geçer, "Bu yıl dünya genelinde operasyonların yüzde 25-30 kapasiteyle çalışacağını düşünüyorum. 2021'de yüzde 50-60 civarında bir toparlanma olacaktır. 2022'de konsolide olmuş pazar tekrar yüzde 100'lük kapasiteye erişecektir fakat bu da 2019'daki kapasitede olmayacaktır" dedi. Kemal Geçer, uçuşların başlamasının salgının sürecine bağlı olduğuna işaret ederek, "Verilere göre, Türkiye iç hat seferlerinin ancak 28 Mayıs'tan sonra olabileceği, dış hat seferlerinin de haziran sonuna doğru gerçekleşebileceğine yönelik görüşler var" diye konuştu.
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Havacılığın toparlanması 2022’ye kadar sürebilir
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