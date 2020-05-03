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İstanbullular merakla bekliyor! Yeni yükseliyor

Taksim'in simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi () inşaatında çalışmalar koronavirüs tedbirlerine uyularak devam ediyor. Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandı. Opera salonu alarak kullanılacak oditoryum net şekilde ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 13:59 ABONE OL
İstanbullular merakla bekliyor! Yeni AKM yükseliyor

Yeni Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmalar havadan fotoğraflandı. Görüntülerde çelik konstrüksiyon işlemlerinin tamamlandığı, işçilerin bağlantıları yaptığı görülüyor.İnşaatın ise 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor

YENİ AKM NASIL OLACAK?

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

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İstanbullular merakla bekliyor! Yeni AKM yükseliyor
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