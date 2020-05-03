Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kısa çalışma ödeneği dolandırıcılarına dikkat

Kısa çalışma ödeneği dolandırıcılarına dikkat

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği dolandırıcılarına dikkat
Salgını fırsata çevirmek için insanların endişelerinden yararlanmaya çalışan dolandırıcılar, şimdi de ekmek parasına göz diktiler. Salgınla mücadele sürecinde işçi ve işverene destek amacıyla yaşama geçirilen kısa çalışma ödeneğine göz diken dolandırıcılar İŞKUR'un logosunu taklit ederek kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İŞKUR'un resmi hesabı dışındaki e-posta, SMS'i açmayın, kimlik bilgilerinizi paylaşmayın. Bakanlığımız ve İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kısa çalışma ödeneği dolandırıcılarına dikkat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA