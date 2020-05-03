Kısa çalışma ödeneği dolandırıcılarına dikkat

Salgını fırsata çevirmek için insanların endişelerinden yararlanmaya çalışan dolandırıcılar, şimdi de ekmek parasına göz diktiler. Salgınla mücadele sürecinde işçi ve işverene destek amacıyla yaşama geçirilen kısa çalışma ödeneğine göz diken dolandırıcılar İŞKUR'un logosunu taklit ederek kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İŞKUR'un resmi hesabı dışındaki e-posta, SMS'i açmayın, kimlik bilgilerinizi paylaşmayın. Bakanlığımız ve İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin" dedi.