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Milli savaş uçağı için yazılım çalışmaları başlıyor

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Milli savaş uçağı için yazılım çalışmaları başlıyor
Türkiye'nin 5'inci nesil muharip uçak üretmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi için Türk savunma sanayisindeki güç birliği genişliyor. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, proje için bir ekip oluşturmaya başladıkları bilgisini vererek, "20 milyon satırlık bir yazılım işi diye bakarsanız, 400- 500 mühendis gerektirecek bir büyüklükten bahsediyoruz. Ekip şu anda bünyemizde. Yakın zamanda TUSAŞ içinde oluşturulacak MMU ekiplerinin çalıştığı binada yerini alacak. Ekipler orada hep beraber çalışacak" dedi.
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Milli savaş uçağı için yazılım çalışmaları başlıyor
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