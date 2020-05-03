Son Dakika Haberi | Normalleşme sürecinde tersine karantina uygulaması olabilir! Corona virüsü sokağa çıkma yasağı bitince ters karantina…

Corona virüsü salgını vaka sayısı umut verici şekilde azalırken, normalleşme süreci de konuşulmaya başlandı. Yeni vaka görülmeyen illerde daha hızlı işleyecek süreç ile ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. Ters karantina uygulaması da bu nedenle gündem oldu. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve normalleşme süreci nasıl işleyecek soruları yavaş yavaş yanıt buluyor. İlk olarak umut verici illerde ters karantina uygulanacak. Bu haberin bildirilmesinin ardından vatandaşlar 'ters karantina uygulaması nedir?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgını ve normalleşme süreci ile ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır.

Vaka sayıları belirli bir düzeye indiğinde ya da yeni vaka sıfırlandığında, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek. İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Ancak bu uygulamanın ilginç detayları var...