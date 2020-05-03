Ticaret kısıtlamaları esnetilmeye başladı

Türkiye yeni tip koronavirüsün etkisini kırarken normalleşme adımları kapsamında ticarette yaşanan kısıtlamalar da esnetilmeye başladı. Hem yerli üretimdeki artış hem de solunum cihazına bağlı hasta sayısındaki hızlı düşüşle birlikte solunum cihazı ihracatındaki ön izin şartı kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın "Türkiye'de ihtiyaç baskısı azaldı" dediği solunum cihazları ve bunların sarf malzemelerinin ihracatı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı. Yine büyük talep patlaması yaşanan etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi.Salgına karşı halk sağlığının korunmasında önemli ihtiyaç kalemleri olan solunum cihazları ihracatının önü açıldı. Bu kararda solunum cihazına sağlı hasta sayısındaki hızlı düşüş etkili oldu. Sağlık Bakanlığı, bu ürünlere ilişkin Türkiye'de ihtiyaç baskısının azaldığını bildirdi. Karara göre, piyasaya verilen oksijen konsantörü, ventilatör sarfları, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ön izin alınması uygulaması sona erdi. Salgının başladığı günlerde yok satan, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit de ihraç edilebilecek.YAŞADIKLARI uyuşmazlıkların çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyenler, e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla başvurularını iletmeye devam edebilir.