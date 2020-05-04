AB'den Kovid-19 aşı çalışmaları için 1 milyar avro

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, video konferans yoluyla düzenlenen "Kovid-19 ile Küresel Mücadele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"nde konuştu.

Kovid-19 aşısı ve tedavisinin bulunmasının hızlandırılması için küresel boyutta bir iş birliğiyle bu etkinliği düzenlediklerini belirten von der Leyen, bulunacak aşı ve tedaviyi dünyanın her köşesine ulaştırmak istediklerini belirtti.

Von der Leyen, başlangıçta etkinliğin hedefinin 7,5 milyar avroluk bir fon olduğunu, ileride daha fazlasına ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Küresel sağlık örgütleri ile tüm ilgili ortaklar arasında bir küresel iş birliği başlatmak istediklerini vurgulayan von der Leyen, toplantıda taahhütte bulunacak devletlere ve diğer katılımcılara teşekkür etti.

Von der Leyen, AB'nin Kovid-19 ile mücadele kapsamında bugün 1 milyar avroluk taahhütte bulunduğunu söyledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de virüsün ancak aşı ve uygun tedaviyle "tarih olabileceğini" söyledi.

Afrika gibi kırılgan sağlık sistemine sahip ülkelerin iş birliğinin merkezinde yer alması gerektiğini belirten Michel, tarihte benzer örnekler yaşandığını ve insanoğlunun bunun üstesinden gelmeyi başardığını anımsattı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği bugünkü etkinliğin ortak başkanları AB, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere, Norveç, Suudi Arabistan ve Kanada'dan oluşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü de etkinliğin ortak kuruluşları arasında bulunuyor.