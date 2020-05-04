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Tren Hattı, 2020 yılı içerisinde hizmete girecek.

Sivas Valisi Salip Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının 2020 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.5.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 11:51 ABONE OL
Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, 2020 yılı içerisinde hizmete girecek.

Sivas ile Ankara arasındaki ulaşımı 2 saate indirecek olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, projenin 2020 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. Ayhan yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz yüksek hızlı tren projesi ile ilgili hummalı bir çalışma var. Çalışmalar korona virüsle mücadele de çok az etkilendi. Ama inşaat hızlı bir şekilde devam etmektedir. İnşallah 2020 yılı içerisinde güzel bir törenle, büyüklerimizle birlikte açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

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Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, 2020 yılı içerisinde hizmete girecek.
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