Avrupa’da 1 aylık üretim kaybı 2.2 milyon

Koronavirüs salgını Avrupa otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarda üretim ortalama 28 gün durdu. Bazı ülkelerde üretime ara verilen gün sayısı en az 15, en fazla 33 oldu.Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA) verilerine göre üretim kaybı 2 milyon 195 bin adeti buldu. En büyük kayıp 602 bin adetle Almanya'da yaşandı. Almanya'yı 410 bin adetle İspanya, 255 bin adetle Fransa, 188 bin adetle İngiltere, 143 bin adetle Çekya, 122 bin adetle İtalya, 108 bin adetle Slovakya takip etti.Türkiye'de otomotiv fabrikaları ortalama bir ay üretime ara verdi. Bu dönemde üretim kaybının 150 bin adetin üzerinde olduğu hesaplanıyor. Üretime ara veren fabrikaların büyük bir kısmında üretim başlarken, Tofaş ve Ford Otosan bugün faaliyete geçti. Toyota ise 11 Mayıs'ta üretime başlayacak. Firmalar üretim kaybını yıl içinde telafi etmeyi planlıyor.Bu arada ACEA, üretime ara verilmesi nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde otomotivde çalışan en az 1 milyon 138 bin kişinin olumsuz etkilendiğini açıkladı. Bugün Avrupa'da 2.6 milyon kişi otomotiv sanayisinde çalışıyor. Yan sanayi ile birlikte bu rakam 3.5 milyon kişiye çıkıyor. Üretim, servis, yetkili satıcılarla birlikte otomotivde direkt ve endirekt çalışan sayısı ise 13.8 milyonu buluyor.