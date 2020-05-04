Çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan için üretecek

Türkiye'nin verimli topraklarına sahip olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen kaliteli ürünler dünyanın birçok ilçesine gönderilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "çiftçinin ürünleri tarlada kalmayacak" açıklamasının ardından çiftçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "üretime devam" çağrısı çiftçiye büyük moral oldu.

Namı dünyaya yayılan Yenişehir biberinin ekimlerine "Bismillah" diyerek başlayan üreticilerin bu yıldan umutlu olduklarını söyleyen Ziraat Odası Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş, " Bu yıl belirlenen talepler üzerine ilçemize 3 bin civarında tarım işçisi ülkemizin değişik yerlerinden gelmeye başladı. Gelen işçiler bizim ailelerimizle birlikte tarlalarda çalışmaya başladı.2019 yılında biber fiyatları çiftçimize para kazandırmadı. Yine de 2020 yılına umut içerisinde başladık. Tarım ve Orman Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın "üretime devam" demesiyle çiftçilerimiz geçmiş yıllara göre daha fazla üretme çabası içine girdi" diye konuştu.

Başkan Aktaş, "İnşallah bu sene sebzesinden meyvesine ektiğimiz bütün ürünlerden para kazanacağız umudu ile işe "Bismillah" dedik. Biber fiyatlarının bu yıl 2 liranın altına düşmesi üreticinin zarar etmesine yol açar" dedi.

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