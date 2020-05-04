İkinci elde satışlar yüzde 45 arttı

Türkiye'de 2020'nin ilk üç ayında 2 milyon 143 bin 426 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı. 2019'un aynı dönemine göre satışlar yüzde 45 artttı. Böylece ikinci el otomobil pazarı yeni bir rekora imza attı. 2019'un ilk üç ayında 1 milyon 472 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti.2018'in aynı döneminde satılan araç satışı ise 1 milyon 625 bin adetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre satılan araçların 1 milyon 519 bin 158'i ocak ve şubat aylarında satılırken salgının etkisini göstermeye başladığı martta ise 624 bin 258 adet ikinci el araç satıldı. İkinci el araçların bir yatırım enstrümanı olarak görüldüğünü belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, sıfır araç fiyatlarının artması ile birlikte stok sorunundan dolayı talebin ikinci el araçlara yönelmesine neden olduğunu kaydetti.Martın ikinci yarısında salgının etkisiyle düşme eğiliminde olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç fiyatlarının nisanda arttığına dikkat çeken Ayyıldız, şöyle devam etti: "Ocak ve şubatta ikinci el araç pazarındaki fiyat artışı sürmüştü. Hatta martın ilk 10 gününde de yüzde 3 oranında fiyatların arttığını gördük. Martın son 20 gününde ikinci el araç fiyatları yüzde 8 düştü. Nisanın ilk haftasında da fiyatların yüzde 1-2 seviyesinde düşmesiyle toplamda yüzde 10 seviyelerinde bir düşüş yaşandı. Nisanın son 20 günlük döneminde ise fiyatların yeniden artış gösterdiğini ve ay genelinde toplamda yüzde 1.75 arttığını gördük" dedi. 2019'da ikinci el araç satışı 7.6 milyon adete çıkarak rekor kırdı. İkinci el otomobil pazarındaki büyümenin 2020'de de devam etmesi ve satışların 8 milyon adete çıkarak, rekor tazelemesi bekleniyor.İkinci el otomobil birçok insan için yeni bir iş kapısı oldu. Cebinde parası olan, döviz, altın yerine otomobile yatırım yapmaya başladı. Otomobil alımsatım işine girenlerin sayısı çoğaldı.