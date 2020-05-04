Taşeron işçilerin ek ödemeleri ne kadar? 4D'li taşeron işçilerin tediye ödemeleri ne zaman yatar?

Bu zorlu süreçle mücadele çerçevesinde sağlıkçılar çok yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ettiler. Doktorlar, sağlık memurları, hemşireler ve teknisyen kadrosunda çalışmakta olan personellere ilave ödemeler yapılacak. Sağlık kurumlarında çalışan yardımcı personellerin, en az doktorlar ve hemşireler kadar yoğun riske maruz kalıyor olmaları hasebiyle ve bu süreçte önemli görevleri göğüsledikleri ifade edilerek Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve Kamu Üniversitesi Tıp Fakülteleri'nde görev almakta olan ve iş kanununa bağlı çalışanlarına tek bir defaya mahsus olarak 1 maaş tutarında ek tediye verilmesi istendi. Bunun üzerine 'ilave tediye 2020' ile ilgili sorular ve merak edilenler artmış oldu.

Tediye ne demek?

Tediye haberleri, Türkiye'de binlerce işçinin takip ettiği bir konudur. Peki tediye ne anlama gelir ve kimler tediye ödemesinden faydalanır? Tediye kelime olarak ikramiye veya ek ödeme anlamlarını taşımaktadır. Devlete bağlı olan kurum ve şirketlerde çalışan işçilere ve Belediyelerde çalışan işçi statüsündeki personellere yıl içerisinde 4 taksit şeklinde belirlenen tediye ödemeleri gerçekleştirilir.

Nisan ayında tediye ikramiyesi ödemesi yapılacak mı?

Yaklaşık olarak 900 bin işçinin taşerondan kadroya geçiş yapmasıyla birlikte 2020 yılındaki tediye ikramiyelerinin ilk taksit ödemeleri 31 Ocak tarihi ile tamamlanmıştı ve bakanlık tarafından işçilerin tediye ikramiyeleri hesaplarına yatırılmıştı. İkinci taksit ödemeleri Mayıs ayı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak ülkece etkisi altına girdiğimiz korona virüs mücadelesi kapsamında ödemeler daha erken bir tarihte yapılacak mı soruları sorulmaya başlandı. Çalışma Bakanlığı'nın bu konuya ilişkin bir açıklaması bulunmamakla birlikte bu süreçteki ödemelerin de normal planlanan tarihlerde yapılacağı anlaşılmış oldu.

Tediye ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

İlave tediye ödemeleri 52 günlük olarak planlanmıştır ve yılda 4 taksit şeklinde ödenmektedir. İlave tediyelerin ödenmesi ilki 31 Ocak 2020 tarihinde tamamlanmıştır. 4/D'li ve devamlı işçi olanların 2020 yılı tediye ikramiyelerinin 2. vadeleri 22 Mayıs tarihinde yatırılması kararlaştırıldı. Ayrıca Mayıs ayı içerisinde genel idarelerde kadroya geçmiş olan 4/D'li taşeron işçiler de ilave tediye ödemelerinin ikinci taksit ödemesini alacaklar.

Tediye ödemeleri ne kadar olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, taşerondan kamuda kadroya geçiş yapan işçilerin de dahil olduğu kamuda görev yapan işçilerin tümüne 13 günlük ödemeleri üzerinden tediye ikramiye ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Bu kapsam içinde belirlenen tediye ikramiye ödeme miktarları şu şekilde olacak;

2.943 TL maaş alan işçiler için 913 TL

3.000 TL maaş alan işçiler için 929 TL

3.500 TL maaş alan işçiler için 1.084 TL

4.000 TL maaş alan işçiler için 1.239 TL

4.500 TL maaş alan işçiler için 1.394 TL

5.000 TL maaş alan işçiler için 1.548 TL

Belediyelerden şirketlere geçişi gerçekleştirilen taşeron işçilerin ikramiyeleri Nisan ve Ekim ayları içerisinde 5'er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük ücretleri hesaplanıyor ve o tutarda ikramiye ödemeleri gerçekleştiriliyor. Yapılan bu ödemeler vergi dilimi olarak hesaplandığı için ikramiye ödemelerine ilave ödemeler, kazanılan maaş ve yardım tutarlarına göre rakamlarda bir takım değişikliklere neden olabilir.