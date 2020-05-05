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şokta! Dört kuyusundan üçü kapanıyor

Sıfırın altını gören fiyatlarında dengelenme biraz da olsa sağlandı ama ’de petrol üreticileri için 20 dolarlar seviyesi hala zarar anlamına geliyor. Ülkede dört petrol kuyusundan biri kapanıyor. Bazı bölgelerde kuyuların yüzde 71'inin kapandığı gözlenirken toplamda her gün 20 milyon varillik kuyunun kapandığı belirtiliyor.

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN Ekonomi
Giriş Tarihi: 5.5.2020 14:20 Son Güncelleme: 5.5.2020 14:24 ABONE OL
ABD şokta! Dört petrol kuyusundan üçü kapanıyor

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş yerini biraz daha dengeli piyasaya bıraktı ama fiyatlar hala birçok üretici için yeterli seviyede değil. Petrol fiyatlarındaki düşüş Amerika'daki petrol kuyularının da kapanmasına neden oldu. Yapılan analizlere göre şu anda ABD'de her dört petrol kuyusundan üçünde üretim maliyeti 30 dolarlar civarında. Birçok üretici için de 45 dolar seviyesi başa baş noktası. Bu rakam da halihazırda 20 dolar düzeyinde olan petrol fiyatlarıyla zarar anlamına geliyor. ABD ham petrolü WTI şu anda 22.4 dolar seviyesinde.

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GÜNLÜK 20 MİLYON VARİL

Bu nedenle ülke genelinde birbiri ardına petrol kuyuları kapanıyor. Bazı bölgelerde kuyuların yüzde 71'inin kapandığı gözlenirken toplamda her gün 20 milyon varillik kuyunun kapandığı belirtiliyor. Ancak hangi kuyunun kapatılacağı hangisinin açık kalacağı da çok zor bir konu. Çünkü hangi kuyunun daha verimli uzun vadeli olduğunu hesaplamak oldukça zor. Ayrıca her kuyunun bir kapatılma maliyeti de var.

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ABD şokta! Dört petrol kuyusundan üçü kapanıyor
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