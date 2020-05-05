ABD şokta! Dört petrol kuyusundan üçü kapanıyor

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş yerini biraz daha dengeli piyasaya bıraktı ama fiyatlar hala birçok üretici için yeterli seviyede değil. Petrol fiyatlarındaki düşüş Amerika'daki petrol kuyularının da kapanmasına neden oldu. Yapılan analizlere göre şu anda ABD'de her dört petrol kuyusundan üçünde üretim maliyeti 30 dolarlar civarında. Birçok üretici için de 45 dolar seviyesi başa baş noktası. Bu rakam da halihazırda 20 dolar düzeyinde olan petrol fiyatlarıyla zarar anlamına geliyor. ABD ham petrolü WTI şu anda 22.4 dolar seviyesinde.

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GÜNLÜK 20 MİLYON VARİL

Bu nedenle ülke genelinde birbiri ardına petrol kuyuları kapanıyor. Bazı bölgelerde kuyuların yüzde 71'inin kapandığı gözlenirken toplamda her gün 20 milyon varillik kuyunun kapandığı belirtiliyor. Ancak hangi kuyunun kapatılacağı hangisinin açık kalacağı da çok zor bir konu. Çünkü hangi kuyunun daha verimli uzun vadeli olduğunu hesaplamak oldukça zor. Ayrıca her kuyunun bir kapatılma maliyeti de var.

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