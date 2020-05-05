Dünya çıkışı gördü emtialar toparlandı

Şimdılik ufak adımlar da olsa dünya Kovid-19'dan çıkış ışığını gördü ve 'V' şeklinde bir toparlanma için umut arttı. Uzakdoğu'nun ardından ABD, Avrupa ve Türkiye birer birer ekonomilerini açmaya hazırlanıyor. Piyasalardaki bu iyimser bakış açısı da kendini emtialar üzerinde gösterdi. Geçtiğimiz hafta altın ve gümüş gibi güvenli liman olan metallerde yeni haftanın en sert düşüşü yaşanırken enerjide petrol ve doğalgaz gibi emtialarda yüzde 4'lere varan yükseliş görüldü. Uzmanlar, insanların daha fazla dışarı çıkmaya başladığını belirtiyor. Bu dışarı çıkma trendinin de bastırılmış bir talebi harekete geçireceği vurgulanıyor. ABD sokaklarından Barcelona ve Pekin'e kadar trafik verileri, benzin istasyonlarındaki satışlar ve boru hatlarından geçen petrol talepteki düşüşün yerini ılımlı bir toparlanmaya bıraktığını işaret ediyor.Altın, ons başına haftalık olarak yaklaşık yüzde 3 düştü. Mart ayının ortasından bu yana en büyük haftalık kaybı yaşadı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0.3 düşüşle 1.689.60 dolara geriledi. Dün ise ABD-Çin arasında yaşanan Kovid-19 gerilimi altını yüzde 0.2 olsa da yukarı çekti. Doğalgaz fiyatlarında ise şubat ayından bu yana yaşanan en yüksek fiyat artışı oldu geçtiğimiz hafta. Gıda endüstrisinin en önemli girdilerinden biri olan kakao fiyatları da yüzde 25'lik düşüşün ardından hızlı bir yükselişe geçti.