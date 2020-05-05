Emlak Katılım, ilk sukuku tamamladı

Emlak Katılım kira sertifikası (sukuk) ihraç etti. Banka, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla SPK'dan 26 Mart 2020'de almış olduğu 2 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. 63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı yapan Emlak Katılım, talepleri 28-29 Nisan'da topladı. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar "Gelecek dönemde de Emlak Varlık Kiralama üzerinden de belli başlı sektörlerdeki nitelikli firmaların kira sertifikası ihraçlarına aracılık etmeyi planlıyoruz" dedi.