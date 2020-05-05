Enflasyon nisanda 1 puan düştü

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin eve kapandığı nisanda yıllık enflasyon 1 puana yakın geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0.85 arttı. Mart ayında yüzde 11.86 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 10.94'e geriledi. Yıllık bazda Kasım 2019'dan bu yana en düşük enflasyona ulaşıldı. Merkez Bankası, bu yıla ilişkin enflasyon tahminin geçen hafta yüzde 8.2'den 7.4'e indirmişti. Çekirdek enflasyon da yıllık yüzde 10.49'dan 9.93'e geriledi. Üretici Fiyata1zları Endeksi'nde ise yıllık artış yüzde 8.5'ten 6.71'e düştü.TÜFE'de aylık bazda en dikkat çekici artışlar gıda ve giyim grubunda gerçekleşti. Gıda fiyatlarında martta yüzde 1.95 olan aylık artış, nisanda yüzde 2.53'e yükseldi. Yıllık artış da yüzde 10.05'ten 11.28'e çıktı. Giyim ve ayakkabıda ise aylık artış yüzde 0.65'ten 4.08'e çıktı. Nisanda en fazla fiyat düşüşü yüzde 1.83 ile ulaştırma grubunda yaşandı. Petrol fiyatlarındaki düşün etkisiyle, martta yüzde 9.8 olan enerji enflasyonu, nisanda yüzde 3.3'e geriledi.Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 31.32 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşirken, en düşük artış ise 1.55 ile haberleşmede yaşandı. Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 46.18 ile sarımsakta gözlenirken, bu ürünü yüzde 37.5 ile kuru soğan, yüzde 31.02 ile patates takip etti. Nisanda en fazla düşüş yüzde 43.57 ile patlıcan ve yüzde 36.99 ile salatalıkta yaşandı.Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada ekonomik aktivite sert bir şekilde yavaşlayınca nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41.4 gerileyerek 8.9 milyar dolar oldu. İthalat yüzde 28 gerileyerek 13 milyar dolara düştü. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 3.7 düşüşle 172 milyar 706 milyon dolara ulaştı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dış ticaret rakamlarında yaşanan düşüşte koronavirüs etkisine vurgu yapıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle de Türkiye'nin aldığı tedbirlerin ve martın ikinci yarısına kadar kendisini koruyabilmesinin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5-6 büyüme öngördüklerini söyledi.