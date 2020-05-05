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ödemeleri nasıl yapılıyor? 2020 Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama...

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Özellikle bu dönemde işverenler ve çalışanlar için ekonomik olumsuzluklar yaşanırken, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan çalışanlar için ilk maaşlar 5 Mayıs Salı günü itibariyle hesaplara yatacak. ile ilgili ayrıntılar ise E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ödemeleri nasıl yapılıyor? 2020 kısa çalışma ödeneği sorguma ekranı…

Giriş Tarihi: 5.5.2020 14:56 ABONE OL
Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri nasıl yapılıyor? 2020 Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama...

Corona virüsü nedeniyle pek çok iş yeri Nisan ayını kapalı geçirdi. Bu süreçte çalışanların maaşlarını ödemekte güçlük çeken pek çok işveren ödemelerine başvurdu. Kısa çalışma Nisan ayı ödemeleri bugün dağıtılmaya başlandı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişilere ise Cuma günü nakdi ücret desteği ödenecek. Peki, Kısa çalışma ödeneği ödemeleri nasıl yapılıyor? 2020 kısa çalışma ödeneği sorgulama...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR?

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA-TIKLAYINIZ

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Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri nasıl yapılıyor? 2020 Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama...
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