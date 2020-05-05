Corona virüsü nedeniyle pek çok iş yeri Nisan ayını kapalı geçirdi. Bu süreçte çalışanların maaşlarını ödemekte güçlük çeken pek çok işveren kısa çalışma ödeneği ödemelerine başvurdu. Kısa çalışma Nisan ayı ödemeleri bugün dağıtılmaya başlandı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişilere ise Cuma günü nakdi ücret desteği ödenecek. Peki, Kısa çalışma ödeneği ödemeleri nasıl yapılıyor? 2020 kısa çalışma ödeneği sorgulama...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR?

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

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